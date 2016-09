Carro roubado usado para transporte de drogas é apreendido pela PRF

Tamanho do texto

Durante abordagem de rotina realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas, um veículo Honda Civic com placas de Carapicuíba, conduzido por um jovem de 22 anos foi identificado como usado para batedor de drogas após um rádio comunicador ser encontrado.





Divulgação/PRF Carro foi apreendido com mais de 800 kg de maconha

A abordagem aconteceu na BR-262, na altura do km 21, em frente à Unidade Operacional da PRF e devido ao nervosismo do motorista os descobriram que o jovem era o batedor de outro veículo que carregava entorpecentes.



Por conta dos fatos identificados foi realizado uma busca nas proximidades e um carro Renault Logan foi encontrado com placas de São Paulo transportando 897 kg de maconha.



Após inspeção os agentes identificaram que o carro era produto de roubo e pertencente a uma empresa de locação de veículos da cidade de Belo Horizonte.



O motorista disse aos policiais que havia saído de Ponta Porã e que tinha como destino a cidade de São Manoel, em São Paulo, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.



Todos foram detidos e presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desenvolvimento clandestino.



Os autores, veículos e entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas.