Carro roubado é encontrado durante patrulhamento sem as quatro rodas

Um veículo VW Gol com placas de Campo Grande, que havia sido roubado a pouco tempo foi encontrado pela por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) durante patrulhamento no anel rodoviário próximo a MS-010, em Campo Grande.



Segundo informações dos agentes, o caso foi encontrado abandonado e sem as quatro rodas, suspenso sobre alguns pneus. Após vistoria do interior do mesmo foram encontrados documentos do proprietário.



O carro foi apreendido pelos agentes da Polícia Rodoviária Estadual para as devidas providências.