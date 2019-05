Carro rompe barreira policial com mais de meia tonelada de maconha

Divulgação/DOF Droga foi apreendida nos dois veículos e somou 713 kg

O motorista do veículo Fiat Palio Adventure de cor cinza não obedeceu ordem de parada dos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na tarde desta quarta-feira (8) e tentou fugir em alta velocidade na região de Caarapó com mais de meia tonelada de maconha.



A equipe realizou um acompanhamento tático por cerca de cinco quilômetros e localizou o veículo abandonado. O condutor adentrou a uma plantação de milho, às margens da rodovia, e não foi localizado. No veículo estavam os 619 quilos da droga.



Minutos antes, os policiais os policiais abordaram um veículo GM Onix de cor branca e placas de Recife (PE). O condutor, um homem de 28 anos de idade, disse que residia em Campo Grande, porém, não soube informar o endereço. Durante as buscas no interior do veículo foram localizados 94 quilos de uma substância entorpecente, aparentemente maconha.



Pressionado, o homem relatou aos policiais que foi contratado, juntamente com o condutor evadido, para virem do Estado de Pernambuco buscar dois veículos carregados com entorpecente na cidade de Amambai. Durante a checagem dos agregados dos veículos (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram que o Fiat Palio foi roubado na cidade de Cotia (SP), no dia 31 de agosto de 2018. Ao todo foram apreendidos 713 quilos da droga.



A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o condutor do GM Onix será ouvido e autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e permanecerá à disposição da Justiça.