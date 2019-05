Carro pega fogo na BR 262 após colisão

Tamanho do texto

Reprodução/JPNews Os carros vinham cheios de passageiros

Na madrugada desta sexta (23), dois carros se chocam e um deles pega fogo próximo a Três Lagoas, na BR 262.

Segundo B.O registrado o motorista de um dos veículos teria perdido o controle da direção e atingiu o automóvel que trafegava no sentido contrário e capotou às margens da via, enquanto o outro foi arremessado a mata localizada na lateral da via, quando pegou fogo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado na hora por motoristas que trafegavam na rodovia, assim como a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ninguém ficou gravemente ferido. Um dos carros estava com cinco passageiros.