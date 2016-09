Carro é apreendido com 600 kg de maconha na BR-060

Tamanho do texto

Na manhã deste domingo (4) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 603 kg de maconha na BR-060, na altura do km 498, em Guia Lopes da Laguna em um veículo VW Voyage.





Divulgação/PRF Maconha estava no interior do veículo que foi abandonado na estrada

Conforme informações da PRF o condutor passou pela barreira policial, mas não obedeceu a determinação policial e tentou fugir do local. Os agentes policiais perseguiram o carro que foi abandonado em uma estrada vicinal.



Após vistoria foi encontrado dentro do veículo vários tabletes de maconha que totalizaram 600 kg. Já o condutor não foi encontrado pela polícia.



O carro foi apreendido com a droga e foi encaminhado para a delegacia.