Carro é apreendido com 50 kg de crack na BR 262

Um homem de 52 anos foi preso na noite desta quarta-feira (31) na BR 262, na altura do km 21, na cidade de Três Lagoas com 50 kg de crack em um veículo Hyundai com placas de Campo Grande.





Divulgação/PRF Após vistoria foi encontrado no painel dianteiro do veículo 50 kg de crack

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o fato aconteceu por volta das 20h após abordagem policial. O condutor disse que estava indo fazer entrega de CDs em Três Lagoas e que depois retornaria para Campo Grande, onde reside.



Porém após vistoria foi encontrado no painel dianteiro do veículo 50 kg de crack, no entanto o suspeito disse não saber a origem da mesma e que o carro foi comprado há seis meses no valor de R$ 37 mil.



A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.