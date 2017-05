Carro é abandonado com 708 kg de drogas em distrito de Dourados

A Polícia Militar encontrou um carro aban

Osvaldo Duarte/Dourados News Carro foi encontrado pela Polícia Militar com drogas e sem nenhuma pessoa por perto

onado contendo maconha na madrugada desta quinta-feira (4) no distrito de Vila Vargas em Dourados. Sem suspeitos, a polícia investiga o caso para encontrar os responsáveis pelo veículo.



De acordo com informações policiais, o carro é um Honda Civic, na cor prata, com placa HTA-9150 de Chapadão do Sul e estava com 49 fardos de maconha, pesando 683,3 quilos, além de 29 tabletes soltos com 24,8 quilos da droga.



O carro foi encontrado durante ronda da Polícia Militar na Rua Projetada A, 6ª Linha, com sinais de batida, já que o para-choque estava quebrado e pode ser fruto de roubo do município de sua origem.