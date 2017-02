Carro capota em rodovia após pneu estourar

Três pessoas ficaram feridas após capotagem de um veículo na rodovia BR-262, em Corumbá, oeste de Mato Grosso do Sul. Acidente aconteceu no fim da tarde de quarta-feira (1º) depois que o pneu do veículo ocupado por cinco passageiros estourou e o condutor perdeu a direção.



Segundo o site Diário Corumbaense, equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência informou que o carro seguia pela estrada sentido Campo Grande/Corumbá quando o acidente aconteceu. O automóvel capotou e desceu a encosta às margens da rodovia.



Entre os socorridos estava uma criança, uma mulher e um rapaz. Todos foram levados por populares que passavam pelo local do acidente para o Pronto-Socorro do município. Apesar das escoriações, ninguém se feriu gravemente.



Os outros dois ocupantes do veículo, que nada sofreram, ficaram no local aguardando a chegada do guincho.