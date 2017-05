Carregado com cigarros contrabandeados, carro provoca acidente com morte em rodovia

Divulgação/PRE Condutor do carro que provocou acidente fugiu do local

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um veículo carregado com pacotes de cigarros contrabandeados colidir com uma motocicleta. Acidente aconteceu por volta das 18h30 de ontem (5), na rodovia MS-384, no município de Antônio João, sul de Mato Grosso do Sul.



Marilu Vasquez, de 49 anos, com nacionalidade paraguaia, era passageira da moto e teve seu corpo preso ao capô do carro. Ela não resistiu a forte colisão e morreu ainda no local. Já o condutor da motocicleta, identificado apenas por Beto, sofreu diversos ferimentos pelo corpo e foi levado por uma ambulância para o Hospital Regional do município.



De acordo com boletim de ocorrência, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da pista e a colisão aconteceu na altura do km 23, devido à alta velocidade em que o carro com cigarros estava. Marcas na pista indicam que a motocicleta chegou a ser arrastada por uma distância de aproximadamente 140 metros.



Condutor do automóvel que provocou o acidente fugiu do local antes da chegada da polícia. Ele não foi identificado, nem mesmo localizado. Ainda de acordo com as informações policiais, 42 caixas de cigarro, de diversas marcas contrabandeadas, estavam no veículo.



Trânsito no local precisou ser controlado e contou com apoio de policiais militares e rodoviários estaduais. Peritos também estiveram no local.