Carga de cocaína avaliada em R$ 1,2 milhão é apreendida e traficante preso

Carga de cocaína, avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão foi apreendida e o traficante que fazia o transporte foi preso em flagrante nesta segunda-feira (25), na MS-156, em Amambaí.

Divulgação Cocaína foi apreendida e levada para delegacia

De acordo com o site Dourados News, Edgar Rolando Avalos Rodrigues,34, de nacionalidade paraguaia seguia em um veículo importado modelo Korando quando foi abordado por equipe da Polícia Militar Rodoviária.

Durante vistoria no carro, a equipe localizou 40 quilos de cocaína, em tabletes escondidos no painel. Considerando que o valor do quilo da droga vale cerca de R$ 30 mil em São Paulo - um dos maiores centros consumidores do país, a estimativa é que a carga estivesse avaliada em pelo menos R$ 1,2 milhão.

Edgar revelou aos policiais que pegou o veículo em Corumbá e pretendia levá-lo para a cidade Corpus Cristian, no Paraguai. Preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, o homem alegou que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O caso foi encaminhado para investigação na delegacia de Polícia Civil de Amambaí.