Carga de cigarros avaliada em R$ 1,7 milhão é apreendida em Mato Grosso do Sul

Divulgação Carga de cigarros e caminhão foram encaminhados à Receita Federal

Carga de cigarros avaliada em R$ 1,7 milhão foi apreendida na noite desta terça-feira (19), por policiais rodoviários federais, no quilômetro 101 da BR-267, em Bataguassu.



De acordo com informações da instituição policial, equipe se deslocava para ir até um local de acidente quando observou motorista de caminhão tipo baú fazendo manobra para seguir no sentido Nova Andradina.



Ao perceber a aproximação da viatura, o caminhoneiro correu e fugiu por um matagal, deixando o caminhão ligado com a porta aberta. O veículo foi vistoriado e constatado que nele havia 700 caixas de cigarros estrangeiros, equivalentes a cerca de 350 mil maços.



O carregamento comprado no Paraguai, segundo a polícia, está avaliado em torno de R$ 1,7 milhão, considerando o valor de R$ 5 para cada maço, de acordo com estimativa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira( IDESF).



O caminhão e os cigarros serão levados para a Receita Federal de Campo Grande.