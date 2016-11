Capotamento na MS-427 deixa um morto e quatro feridos na cidade de Rio Verde

Divulgação Acidente ocorreu por volta das 4 horas deste sábado (26), rodovia.

As vítimas trafegavam em um veículo GM Agile, com placas de Porto Velho (RO) . As Informações preliminares são de que o grupo voltava de uma chácara quando motorista perdeu o controle, saiu da pista e capotou numa ribanceira às margens da rodovia. Ainda não houve informação sobre a identificação dos passageiros.



Apenas o passageiro que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, tem suposta identificação como sendo funcionário da CCR MS Via. Os outros quatro, entre eles o motorista, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Coxim e levados para o Hospital Municipal de Rio Verde.



A Polícia Civil e Peritos do Núcleo Regional trabalham no local do acidente.