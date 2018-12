Capivara é morta a tiros por caçadores

Divulgação/PMA Animal foi encontrado morto em trator

Capivara foi morta a tiros por dois caçadores nesta terça-feira (11), em Costa Rica.

Policiais militares ambientais faziam o monitoramento de cardume na operação Piracema, à margem do rio Sucuriú, quando ouviram barulho de tiros no lado oposto do rio, em uma propriedade rural onde havia plantio de lavoura.

A equipe atravessou de barco o rio e iniciou buscas na região. Quando chegaram à sede da fazenda os policiais encontram algumas mulheres, que informaram que os esposos estariam viajando. Porém, os policiais perceberam que elas não falavam a verdade, pelo nervosismo e tendo em vista que os veículos estavam no local.

Os policiais continuaram buscas à margem do rio e encontraram um trator, ainda com o motor quente e, na parte do hidráulico da máquina, havia uma capivara morta, com indício de recém ter sido morta. Percebendo que o trator pertencia à fazenda, policiais militares ambientais voltaram à sede e as mulheres continuaram negando sobre a possível responsabilidade dos companheiros sobre o abate do animal.

Ao amanhecer, advogado apresentou dois homens de 67 e 75 anos, como os responsáveis pela caçada, porém, não apresentou nenhuma arma. Os infratores, um residente na fazenda e o outro em Costa Rica, foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade, e responderão por crime ambiental de caça ilegal.

A pena é de seis meses a um ano e meio de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 500 cada um pelo abate da capivara.