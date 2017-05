Cão da PM descobre mala com maconha em Dourados

Divulgação/Polícia Militar Cão ajudou na identificação da droga que teria destino a capital

Um menor de 16 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (8) em Dourados após ter sua mala com maconha descoberta por um cão farejador da Polícia Militar. Durante uma varredura na rodoviária em ônibus vindos da fronteira, o cachorro alertou para o bagageiro do veículo e logo a droga foi encontrada.



Com o identificador na mala, o proprietário foi localizado e preso. Morador de Aripuana (MT), o jovem confessou que pegou o produto em Amambai e levaria até Campo Grande por um benefício de R$ 600.



Na mala, estavam 19 tabletes de maconha que pesaram 20 kg. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Dourados.