Caminhonetes são apreendidas transportando 3,5 toneladas de maconha

Divulgação/PRF Duas caminhontes foram apreendidas

Duas caminhonetes foram apreendidas na madrugada desta sexta-feira (10) transportando mais de 3,5 toneladas de maconha. Apreensão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia BR-163.



Segundo assessoria de comunicação da PRF, os agentes desconfiaram de três veículos que seguiam em comboio pelo trevo da rodovia MS-040, que dá acesso ao macroanel da BR-163, e assim que foi dada ordem de para dois dos automóveis, os condutores fugiram da abordagem policial seguindo caminhos diferentes.



Motorista do Toyota Sw4 abandonou o veículo às margens da rodovia. Já o condutor da Hilux apreendida deixou o automóvel na entrada de uma fazenda próxima ao local da abordagem. Ambas as caminhonetes eram roubadas, com placas adulteradas, e estavam carregadas de drogas.



Buscas foram realizadas na região, mas nenhum dos condutores foi localizado. As caminhonetes e toda a droga apreendida foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).