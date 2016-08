Caminhonete é recuperada pela Policia Rodoviária Federal na BR 163

A Policia Rodoviária Federal com apoio da Policia Militar realizou uma operação que resultou na recuperação de um veículo Toyota Hillux com placas de Nova Alvorada do Sul na tarde desta terça-feira, na BR 163, em Rio Brilhante.





Divulgação/PRF Caminhonete foi recuperada na BR 163

De acordo com informações da PRF a recuperação do veículo aconteceu por vota das 17h, na altura do km 323. A ação também resultou na prisão do condutor do carro, um homem de 34 anos.



A apreensão foi realizada após agentes da PRF receberem informações da PM de Rio Brilhante de que o carro foi roubado em Nova Alvorada do Sul e estaria sendo levado para Dourados.



Após abordagem foi constado que se tratava de um veículo roubado e no interior foram encontrados quatro aparelhos celulares, uma carteira com documentos do verdadeiro proprietário do carro e o valor de R$ 125.



O motorista receberia o valor de R$ 2 mil pela entrega do veículo na cidade de Dourados.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul para as providências legais serem tomadas.