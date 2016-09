Caminhonete é encontrada abandonada com 880 quilos de maconha

Tamanho do texto

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira (14) nas proximidades do Posto Policial em Ponta Porã uma caminhonete abandonada após denúncia. No local os agentes identificaram que a placa do veículo era clonado e que se tratava de um produto de roubo.



Durante averiguação foi encontrado na carroceria da caminhonete 880 quilos de maconha. A droga e o veículo foram levado para a 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã.