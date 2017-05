Caminhonete carregada com 800 kg de maconha é apreendida em rodovia

Divulgação/PRF Droga estava escondida em caminhonete com placas do estado de Minas Gerais

Policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 800 kg de maconha na manhã desta terça-feira (3). A droga era transportada em uma caminhonete com placas de Minas Gerais, pela rodovia BR-060, em Sidrolândia, Centro-Sul de Mato Grosso do Sul.



Jovem de 22 anos, que conduzia o veículo, confessou que transportava o material e levaria os entorpecentes até Campo Grande. Pelo serviço, o condutor receberia a quantia de R$ 2 mil. Ainda de acordo com ele, o veículo carregado com a droga havia sido pego no estacionamento de um mercado na cidade de Maracaju.



Apreensão do produto aconteceu na altura do km 416 da rodovia. Jovem foi preso em flagrante e encaminhado junto com caminhonete e os entorpecentes para a Delegacia de Polícia Civil do município.