Caminhonete capota com quase 2 toneladas de maconha

Divulgação/PM Veículo ficou destruído e droga foi apreendida pelos policiais militares de Laguna Carapã

Pesou 1.810 kg a droga encontrada na caminhonete capotada no final de semana em uma estrada local de Laguna Carapã conhecida como “Passo Kau”. Os responsáveis pelo veículo e droga não foram encontrados.



A descoberta da droga aconteceu após policiais do 3º Batalhão serem acionados para atender uma ocorrência de capotamento de uma camionete GM S-10 e os tabletes com a maconha estavam no interior do veículo.

Na checagem do número no chassis, constatou-se que o veículo era produto de roubo com placas adulteradas, cuja identificação pertencia a outro veículo idêntico.



“O comando da 9º Companhia de Polícia Militar tem orientando os militares, para que atuem dentro da filosofia de policiamento ostensivo preventivo, em horários específicos e pontos com maior incidência de criminalidade, com a finalidade de prevenir a prática de atos ilícitos, como o supracitado. Frisa, ainda, que a estratégia adotada será aplicada de forma rotineira haja visto os resultados positivos alcançados”, diz a nota da PM encaminhada à imprensa.



O veículo e a droga foram apresentados à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Laguna Caarapã para a tomada de providências que o mesmo julgar necessário.