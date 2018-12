Caminhoneiro que receberia pouco mais de R$ 2 mil por contrabando de cigarros é preso

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Fato foi neste domingo, em Dourados

Caminhoneiro, de 55 anos, foi preso em flagrante neste domingo (9), com carregamento de cigarros contrabandeados do Paraguai. O fato foi no km 267 da BR-163, em Dourados. Aos policiais, o homem disse que havia sido contratado e receberia R$ 2,2 mil para fazer o transporte até Porto Velho (RO).

Policiais rodoviários federais atuavam em fiscalização de rotina quando deram ordem de parada ao condutor de um caminhão, placas Mamanguape (PB), que, inicialmente declarou que seguia com móveis de mudança.

Mas, em vistoria ao baú do veículo, policiais encontraram várias caixas contendo cigarros estrangeiros. Ao todo, foram apreendidos 275 mil maços, que estavam sem documentação legal.

O motorista confessou ter sido contratado em Campo Grande para ir até o Estado do Paraná carregar o caminhão e que receberia a quantia de R$ 2,2 mil para fazer o transporte até Porto Velho.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados.