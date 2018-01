Caminhoneiro que dirigia veículo roubado acaba preso

Divulgação/PRF Veículo foi recuperado e levado à delegacia de Polícia Civil

Policiais rodoviários federais prenderam um caminhoneiro que dirigia um veículo com registro de roubo. O flagrante ocorreu nesta segunda-feira (8), na BR-163, em Eldorado.

De acordo com informações policiais, equipes atuavam em fiscalização na Unidade Operacional da PRF quando abordaram o caminhão Scania/G380, com placas de Maringá (PR), que era conduzido por um homem, de 49 anos.

Em vistoria ao veículo e consulta aos sistemas da PRF, foram constatadas adulterações em vários sinais identificadores. As adulterações remetiam a dois caminhões diferentes e ambos com registro de furto e roubo. Uma Scania/G380 com placa de Ijui (RS) e outra, Scania/G420 com placa de Pesqueira (PE).

O motorista foi preso em flagrante e poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Ocorrência encaminhada para a Polícia Civil de Eldorado.