Caminhoneiro é sequestrado e tem veículo roubado em rodovia

Homem, de 53 anos, foi sequestrado e teve seu caminhão roubado na madrugada desta quarta-feira (8), às margens da rodovia BR-158, próximo à cidade de Aparecida do Taboado, nordeste de Mato Grosso do Sul.



Segundo o site Jovem Sul News, o caminhoneiro pediu socorro em um posto de combustíveis após conseguir se livrar dos bandidos. O condutor relatou que seguia viagem pelo rodoanel do município quando parou na beira da estrada para amarrar a fita que prendia a carga transportada. Nesse momento, um veículo se aproximou com quatro ocupantes, que anunciaram o roubo.



Inicialmente, a vítima foi colocada no porta-malas do veículo dos suspeitos, de onde andou por cerca de uma hora. Após reclamar de câimbras, o caminhoneiro foi transferido para o banco traseiro do carro, junto com três suspeitos. O outro ocupante do automóvel conduzia o caminhão roubado.



Homem foi deixado a cerca de 3 Km do posto onde pediu ajuda. Funcionários acionaram equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que compareceu ao local. Equipamentos vão ajudar a localizar o caminhão. Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado.