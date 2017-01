Caminhoneiro é apreendido com cocaína em lataria de veículo

Divulgação/Assessoria A droga estava escondida em compartimento da lataria do caminhão

Um caminhoneiro foi detido por transportar uma carga de cocaína escondida em lataria. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu no domingo (8), na MS-164, próximo à cidade de Ponta Porã.



De acordo com a assessoria, o motorista demonstrou que estava nervoso durante a fiscalização do caminhão, com placas de São Paulo.



Foram encontrados tabletes que totalizaram 7 quilos de cocaína. A droga estava escondida em compartimento da lataria do caminhão. O motorista foi preso e afirmou que foi contratado para transportar a carga até a cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.