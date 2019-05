Caminhão e carro furtado são recuperado

Tamanho do texto

Divulgação/PRF Carro foi recuperado em Nova Andradina/MS

Um motorista de 23 anos foi preso com um caminhão Vw/24.250 com placas aparentes de Camacari/BA, furtado. O caso aconteceu durante uma fiscalização na BR-163 em Eldorado/MS, na terça-feira (20)

O caminhão era conduzido por um homem de 23 anos. Quando os policiais foram vistoriar o veículo encontraram vários sinais de adulteração. Em consulta no sistema foi constatado que o automóvel foi furtado em 2017 em Cajuti/MG. O motorista foi preso e encaminhado para Polícia Civil de Eldorado/MS.

Outro caso - Os policiais da Polícia Rodoviária Federal recuperaram em Nova Andradina/MS, um carro VW/Fox com placas do Rio de Janeiro/RJ. No Fiesta estavam o motorista, de 42 anos e um passageiro, 26 anos.

De acordo com a assessoria o passageiro relatou que adquiriu o VW/Fox em Irajá/RJ pela quantia de R$ 5 mil e o restante a combinar com a vendedora proprietária do veículo. O suspeito pretendia revender o veículo em Campo Grande.