Caminhão de Campo Grande levava para SP 400 quilos de cocaína

Divulgação/PF Carga de 400 quilos de cocaína estava em caminhão bitrem, da Capital de MS

Policiais federais apreenderam cerca de 400 quilos de cocaína que eram levados na carroceria de um caminhão com placas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), em Limeira, em São Paulo.



De acordo com informações do site G1, a droga foi encontrada no fundo falso do veículo modelo bitrem.



A polícia chegou caminhão que estava na Avenida Laranjeiras, na Vila Queiroz, após investigação. Além da droga, foram apreendidos cerca de R$ 100 mil em espécie. O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.



O veículo foi apreendido e levado para a sede da Polícia Federal em Piracicaba (SP). O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para cortar a carroceria do caminhão e retirar toda a droga do fundo falso do veículo.