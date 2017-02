Caminhão com placas de MS é apreendido com mais de 2 toneladas de maconha em Tocantins

Divulgação/PRF Policiais desconfiaram da altura da carga transportada em caminhão com placas de MS

Caminhão com placas de Campo Grande foi apreendido transportando mais de duas toneladas de maconha na cidade de Gurupi, região sul do estado de Tocantins. A apreensão aconteceu na tarde de quarta-feira (1º) na rodovia BR-153.





Divulgação/PRF Mais de 2 tonaledas de maconha

Segundo o site G1 Tocantins, essa foi a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) esse ano no estado. Condutor do caminhão fugiu correndo do local assim que percebeu que um PRF teria sentido o cheio da substância.



De acordo com a PRF, o caminhão foi parado após um dos policiais desconfiar da altura da carga transportada. Ao todo foram encontrados 2.240 Kg de droga escondidos em sacos brancos. A carroceria do caminhão estava coberta por uma lona.



Autor ainda não foi encontrado e policiais militares e civis estão empenhados em localiza-lo. Os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Federal em Palmas.