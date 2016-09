Caminhão carregado de maconha que saiu de MS é apreendido pela Polícia Federal

Divulgação/RPC Após pesagem os agentes contabilizaram 3 toneldas de entorpecentes

Um caminhão carregado de milho foi apreendido pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (14) após os agentes identificarem aproximadamente 3,2 toneladas de maconha escondidas no meio da carga que tinha como destino a cidade de Santa Catarina.



De acordo com os agentes a apreensão aconteceu na BR-163, no trevo que dá acesso a cidade de Guaíra, no Paraná. A carga saiu de Mato Grosso do Sul e seria levado para Santa Catarina pelo motorista de 40 anos.



A ocorrência foi encaminhada à sede da Polícia Federal na cidade paranaense.