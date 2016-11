Caminhão bitrem com madeira ilegal é apreendido pela PMA

Divulgação/Assessoria PMA autua empresa roraimense administrativamente e aplica multa no valor de R$12,4 mil

Durante fiscalização, Policiais Militares Ambientais de Costa Rica apreenderam um caminhão Scania com uma carreta bitrem transportando carga de madeira serrada ilegalmente, na rodovia BR 395.



No Documento de Origem Florestal (DOF), não constava o Estado de Mato Grosso do Sul como itinerário, o que é proibido e se caracteriza como crime. Informação é exigência no documento ambiental de transporte que serve para evitar que se retirem madeiras ilegais de outros locais com o mesmo documento. O veículo levava a madeira do município de Rorainópolis (RR), para as cidades de Ribeirão Preto e Barra Bonita (SP).



A carga de 41 m³ de madeira pertencente a uma empresa de Rorainópolis (RR) foi apreendida. A empresa infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 12.300,00. O material apreendido e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção.