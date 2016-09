Cães farejadores encontram maconha em tanque de combustível

Divulgação/PRF Com o auxilio de cães o entorpecente foi encontrado no tanque de combustível

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta segunda-feira (12), 22 kg de maconha que eram transportados no tanque de combustível de um veículo Monza de um condutor de 31 anos na BR-463, na altura do km 68, em Ponta Porã.



Durante fiscalização de rotina, a PRF fez a abordagem do veículo e devido o nervosismo do motorista foi realizado uma vistoria no mesmo. Após averiguação com ajuda de cães farejadores foi encontrado dentro do tanque de combustível, entorpecentes que somaram 22 kg de maconha.



Segundo o condutor levaria os entorpecentes para a cidade de Campinas, em São Paulo pelo valor de R$ 5 mil.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal local.