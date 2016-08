Caçadores são presos pela PMA com rifle nas proximidades do rio Ivinhema

Um rifle foi jogado de um veículo após o mesmo tentar fugir de uma barreira policial na MS 141, próximo à ponte do rio Ivinhema, no município de Angélica. Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização no local e deram ordem de parada para veículo.





Divulgação/PMA Arma foi apreendida pela polícia e suspeitos foram presos

De acordo com informações policiais, o carro, uma caminhonete A20 não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga e durante o percurso jogou um rifle de dentro do carro, que foi recuperado pelos agentes.



No carro estavam quatro pessoas, sendo que dois deles iriam caçar e pescar na região do rio Ivinhema. Já os outros dois estariam apenas de carona. O motorista foi levado para a Delegacia de Policia Civil de Angélica por não ter acatado a ordem de parada dos policiais.



O passageiro, proprietário do rifle (35) que não possuía documentação da arma, foi encaminhado a Delegacia e foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.