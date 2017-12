Briga por terras pode ter motivado morte de advogado encontrado carbonizado

Luiz Guido Júnior/O Pantaneiro Corpo foi retirado da caminhonete

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), toma conhecimento de que o corpo do ex-Presidente da Subseção de Aquidauana, Severino Alves de Moura, foi encontrado carbonizado nesta quinta-feira (14) em seu carro na BR-419. A Ordem exige imediata apuração dos fatos, de forma rigorosa, para identificar as circunstâncias e os possíveis autores deste bárbaro crime, um atentado contra a democracia, contra o estado democrático de Direito e contra o ser humano.

“É inadmissível uma situação desse jaez que preocupa toda comunidade jurídica, principalmente na condição de que ele foi Presidente da Subseção e o crime pode estar ligado diretamente ao exercício de sua profissão”, salientou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

Em entrevista site O Pantaneiro, o delegado Antônio Souza Ribas Júnior, responsável pelas investigações, não confirmou que os dentes de Severino estavam quebrados quando o corpo foi encontrado. Informações extraoficiais sobre este tipo de ferimento constatado no corpo da vítima chegaram a ser divulgadas

O delegado revelou que os funcionários da fazenda confirmaram, em depoimento, ter visto o suspeito agredindo a vítima a socos. “Fomos até a casa de Severino, onde ele não estava, e ficamos sabendo que ele poderia estar na fazenda de sua propriedade. Uma irmã nos acompanhou até a propriedade, mas nada foi encontrado. Não haviam sinais de violências nos dois locais", relatou o delegado, conforme o site de Aquidauana.

“Houve uma briga de socos entre os familiares até a vítima cair no chão. Os trabalhadores estavam há uma certa distância, mas viram que o autor abandonou sua caminhonete e entrou na caminhonete da vítima. O sobrinho teria dirigido até os trabalhadores e pedido: “Encontro com vocês na rodovia, me busquem lá”. Dois desses empreiteiros pegaram a caminhonete, a mando do suspeito, e o encontraram na rodovia algum tempo depois”, disse.

“Há um mês o sobrinho já teria mudado um portão de local, que também teria sido motivo de briga. O que pode ter culminado o crime, foi o início da construção de uma cerca na quarta-feira. A estrutura, conforme apurado, iria impedir a passagem de Severino para o embarque de gado”, finalizou o delegado.

Tio e sobrinho possuíam uma extensa lista de boletins de ocorrência, que registravam um contra o outro, devido a essa briga por terra. “Não dá para informar se Severino já estava morto quando o carro pegou fogo porque dependemos do resultado do laudo pericial. Mas eles brigaram de soco e deve se levar em consideração que o autor tem um tamanho desproporcional à vítima”, disse, conforme trechos da entrevista divulgada pelo site O Pantaneiro .

A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do sobrinho da vítima. Ele responderá por homicídio e ocultação de cadáver. Foram ouvidas seis pessoas, entre peões e uma familiar que confirmou uma briga antiga por divisão de terras.

O rapaz foi detido por volta de 12h30 desta quinta-feira (14), no bairro Alto, em Aquidauana. Ele teria sido flagrado com galões de gasolina na carroceria de uma Toyota Hilux de cor branca e, no momento em que viu a viatura da Polícia Civil se aproximar, tentou fugir entrando em uma loja, no Bairro Alto.