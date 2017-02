Briga por droga entre mãe e filho termina na delegacia

Mãe e filho acabaram sendo detidos na madrugada desta quarta-feira (15) após discussão que resultou em agressão. Segundo boletim de ocorrência, a dupla fazia uso de crack em uma residência no centro de Chapadão do Sul, interior de Mato Grosso do Sul, quando o filho teria machucado sua genitora.



Aos policiais, o suspeito informou que a mulher de 43 anos teria se irritado com o fim da droga e, pedindo por mais, partiu para cima dele. Por conta disso, um empurra-empurra acabou acontecendo, o que resultou em um pequeno corte no dedo mindinho da vítima, algumas marcas no pescoço e inchaço na cabeça. Já o jovem de 26 anos não se feriu.



Na residência da família não foram encontradas drogas, mas sim, indícios de uso de substâncias, como pedaços de plástico usados para embalar, latas furadas e cigarros desfeitos. Como a mulher se recusou a voltar para casa com o filho, chegando a ameaça-lo de morte, ficou custodiada provisoriamente na delegacia do município onde o caso foi registrado.



Alterada por conta do uso de drogas, a mulher precisou ser algemada após ameaçar policiais dizendo ser bipolar. Já o filho foi liberado após o caso ter sido registrado.