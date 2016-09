Briga generalizada deixa dois homens feridos em empresa de Três Lagoas

A Polícia Militar foi acionada no final da tarde desta terça-feira (6) para atender uma ocorrência de agressão generalizada em uma empresa localizada na rua Egidio Thome, na Vila Alegre em Três Lagoas.



Conforme informações do boletim de ocorrência, ao chegar ao local os agentes identificaram duas vítimas que foram agredidas por funcionários enquanto trabalhavam em um canteiro de obras. As vítimas foram atingidas com uma barra de ferro.



Já os outros três suspeitos de darem início à discussão disseram que a confusão foi causada por uma tentativa de greve contra a empresa. Ainda de acordo com os agentes um dos suspeitos estava visivelmente alterado e embriagado.



Todos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas para que as devidas providências sejam tomadas.