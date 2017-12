Briga entre rapaz e ex-padrasto termina em tentativa de homicídio

Tamanho do texto

Um homem de 36 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira (27), na vila Santa Luzia, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi ferido no pescoço e no abdômen.

A vítima contou aos policiais que atenderam a ocorrência que ele foi atingido com golpes de um objeto cortante durante uma briga com seu ex-padrasto, um homem de 38 anos. O ferido não soube dizer que tipo objeto era e nem deu detalhes da discussão entre os dois, ocorrida dentro de um condomínio da vila Santa Luzia.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi atendida por uma equipe dos Bombeiros e levada para a UPA Coronel Antonino, mas não corria risco de morte. O caso foi registrado na Depac como homicídio simples na forma tentada.