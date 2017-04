Briga entre cunhados termina com homem ferido com faca

Homem de 40 anos ficou ferido após se envolver em uma briga e acabar esfaqueado na noite de domingo (23). Suspeito pelas facadas é cunhado da vítima e tentativa de homicídio aconteceu por volta das 21h40, no assentamento Floresta Branca, no município de Eldorado, sul de Mato Grosso do Sul.



Policiais militares foram acionados e, no trajeto até o local, encontraram com o sobrinho do ferido levando o tio para uma unidade de saúde em seu carro. Ele afirmou não ter presenciado a briga, nem mesmo o momento em que o familiar foi ferido por seu pai, mas confirmou que tudo teria começado por conta de um desentendimento.



Uma ambulância foi chamada e encaminhou a vítima para um Posto de Saúde do Município. Por conta dos diversos ferimentos pelo corpo, o ferido acabou sendo transferido para hospital de Dourados. Testemunha não soube informar para onde seu pai se dirigiu após o crime.



Caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.