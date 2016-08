Briga de crianças termina em assassinato em Ponta Porã

Léo Veras/Porã News Mulher foi morta em Ponta Porã por acusado de tráfico

Uma briga entre crianças terminou com a morte da mãe de um dos envolvidos na discussão nesta sexta-feira (26) na cidade de Ponta Porã, aproximadamente 330 km de Campo Grande. Pâmela Graciela dos Santos, 28, foi executada a tiros de revolver calibre 38 por volta de 17h30 na área invadida da antiga estação Ferroviária de Ponta Porã, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai.



De acordo com o site Porã News, o autor dos disparos seria Gilson Freitas Junior, vizinho da mulher, que possui várias passagens pela policia e é investigado por envolvimento com o trafico na região de fronteira. Ele fugiu do local juntamente com a esposa.



Ainda conforme o site, Pâmela teria visto seu filho brigando com outra criança e foi separar a confusão quando a mulher do autor começou uma nova discussão. Em seguida, foi chamar Gilson que chegou e, sem mediar palavras, realizou cinco disparos de arma de fogo contra Pâmela, que morreu na frente do filho e do marido.