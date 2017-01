Brasileiros são atacados a tiros no Paraguai

Porã News É desconhecida a causa do ataque

Três brasileiros foram atacados a tiros na capital paraguaia, Assunção. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (2). Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida, e se encontra fora de perigo.



De acordo com o ABC Color, Pablo Yaquet, de 41, e a douradense Milena Soares Bandeira, de 26, andavam pela cidade quando foram cercados. Os atiradores chegaram numa caminhonete GM cor preta, na rua Dionisio Jara, esquina Tenente Lilio Cantalupi,no bairro Republica e após o ataque fugiram tomando rumo ignorado.



Os três chegaram até a capital do Paraguai para visitar parentes e passar as festas de final do ano. É desconhecida a causa do ataque que resultou na morte do casal. Agentes da Policia Nacional realizam buscas pelos autores e recolheram evidencias a fim de identificar os pistoleiros.