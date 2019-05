Brasileiro é morto ao chegar em casa na fronteira

Tamanho do texto

Porã News Morte aconteceu por volta das 19h desta sexta-feira

O brasileiro Carlos Simeon Gomes Quevedo, o “Pulga”, foi executado na noite desta sexta-feira (3) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, no Brasil. A vítima chegava a sua residência quando foi surpreendida por pistoleiros que passaram atirar contra seu veículo.

De acordo com o site Porã News, o homem estava em companhia de uma amiga e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu e teve a morte confirmada momentos depois.

A polícia disse que o veículo foi atingido por pelo menos 15 disparos de pistola 9mm e investiga as causas do assassinato sem ainda nenhuma pista do autor.