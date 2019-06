Brasileiro é atingido por 15 tiros, tenta fugir, mas morre em nova execução na fronteira

Porã News Brasileiro foi morto na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai

O brasileiro Rafael Romeiro Ribeiro, de 28 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (13) em Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz fronteira Ponta Porã, no Brasil. Ele estava em companhia da namorada, uma paraguaia de 19 anos, quando foi cercado por pistoleiros que dispararam 15 vezes contra o carro deles.



De acordo com o site Porã News, mesmo ferido, o homem tentou fugir correndo por uns 20 metros para a linha da fronteira, mas os bandidos voltaram a alcança-lo e terminaram a execução. A namorada da vítima também ficou ferida, mas recebeu atendimento hospitalar e não corre risco de morte.



Mais execuções

Horas depois da morte de Rafael, pistoleiros continuaram o serviço na fronteira e causaram mais mortes. Entre as vítimas, o paraguaio Martin Quintana Caballero, de 54 anos, que tinham nove passagens pela polícia por diversos casos. Também foi morto Dario Castilho Espinosa, de 54 anos, que possuía três ordens de captura por homicídio. Ambos estavam em uma residência e foram alvos de dois homens em uma motocicleta que disparam 17 vezes com pistola 9 mm.



As três execuções aconteceram em menos de uma hora de diferença. No primeiro caso, os investigadores ainda encontraram pistas. Já no duplo homicídio, a polícia acredita que pode ter ocorrido um ajuste de contas do crime organizado que atua na região.