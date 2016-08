Brasileira é executada a tiros no Paraguai

Tamanho do texto

ABC Collor Mulher foi assassinada em casa

Uma brasileira, identificada como Josiane Vanessa Zilio, foi assassinada a tiros. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (31), em Pedro Juan Caballero.



De acordo com o jornal ABC Collor, Josiane foi morta a tiros em casa. Pistoleiros estavam em uma caminhonete modelo Toyta Hillux, cor prata.



Os assassinos estavam com pistola 9mm e fuzil, atirando na cabeça da vítima que teve morte instantânea. De acordo com o jonal, há suspeita de que Josiane seja ex-mulher de um homem que estaria envolvido com tráfico de drogas.

Ponta Porã Informa ..