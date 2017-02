Bombeira que matou companheiro responderá em liberdade

Oswaldo Duarte/Dourados News Faca usada no crime

A bombeira Luciane Aparecida Alves, de 29 anos, responderá em liberdade pelo assassinato do companheiro Rogério Muniz dos Reis, de 60 anos. O caso ocorreu na noite de domingo (5), em Dourados.



Luciane atingiu o homem com golpe de faca no pescoço. Ela chegou a ser presa em flagrante pelo crime e autuada por homicídio doloso, mas acabou sendo liberada em audiência de custódia.



O casal morava junto há seis meses e o relacionamento era de muitas brigas. Houve uma discussão na presença de uma filha menor.



De acordo com o Dourados Newsm a mulher jogou o celular do companheiro no chão, com isso ele começou agressão, momento que ela pegou uma faca e desferiu apenas um golpe que atingiu o pescoço da vitima.



Luciane socorreu o companheiro após o golpe, enquanto a filha acionava o Corpo de Bombeiros. A mulher foi levada para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados e alega legitima defesa.