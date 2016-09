Bomba é arremessada contra rádio de Pedro Juan e fere duas pessoas

Uma rádio da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, cerca de 330 km de Campo Grande, foi alvo de um ataque na noite desta sexta-feira (9). Uma bomba foi arremessada e explodiu no telhado da emissora, com os estilhaços atingindo pessoas que estavam no estúdio.





Alberto Esteche Teto do estúdio da emissora ficou destruído

A radialista Patrícia Ayala e um entrevistado identificado como Raimundo Farina, que participavam de um programa na Rádio Amambay 570, sofreram ferimentos leves e foram levados até uma clinica privada da cidade. De acordo com informações do site Porã News, os suspeitos passaram a bordo de uma Toyota Hilux cor prata e arremessaram a bomba.



Agentes da Policia Nacional de Amambay verificaram o local e encontraram ainda dois projéteis do calibre ponto 50, que poderia ser um aviso do crime organizado aos proprietários do meio de comunicação. Ainda não há informações sobre quem poderia ter cometido o atentado.



O diretor-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Antônio Coca, que estava a caminho de Assunção, estava passando pela cidade e próximo ao local do atentado e disse ter se assustado com o estrondo. “Estava distante 200 metros do local. O barulho foi intenso", contou. Coca estava no bairro Guarany, em Pedro Juan Caballero.