“Boca de Fumo” é fechada na fronteira pela Polícia Civil

Porã News Bolsa de criança era usada para despistar e servia de esconderijo para porções das drogas



Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil fecharam mais uma “Boca de Fumo” em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai. Joice Moraes da Conceição foi presa em flagrante em uma residência com diversas porções de drogas.



A polícia chegou até a residência depois de um monitoramento preciso. Na noite desta quinta-feira (4), foi visto uma pessoa sair do local com drogas, provavelmente após ter comprado os produtos.



As autoridades entraram em ação e encontraram Joice com uma bolsa de criança contendo maconha, pasta base, cocaína e dinheiro produto da venda que a mesma realizava aos consumidores da região. A mulher foi então, encaminhada para o Departamento de Polícia.