Bernal diz que Marquinhos sabia da antecipação da arrecadação do IPTU

Wendell Reis Prefeito Alcides Bernal se colocou à disposição de Marquinhos Trad para esclarecer qualquer dúvida

Em resposta à declaração do prefeito eleito, o atual chefe do Executivo, Alcides Bernal, declarou há pouco que Marquinhos Trad sabia da antecipação da arrecação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).



Bernal argumenta que a antecipação do IPTU não irá beneficiar apenas uma pessoa, mas os contribuintes e a administração pública. “Se o Marquinhos tiver dúvida, que me procure e eu explico”, afirmou.



O atual prefeito disse ainda ter estranhado a declaração do seu sucessor.



Ontem, Marquinhos Trad disse ser contra a antecipação feita por Bernal para as pessoas que desejam pagar o IPTU com desconto.



Na avaliação de Marquinhos, seria mais regular que o desconto fosse dado para pagamento entre 2 e 10 de janeiro, como nos anos anteriores.



Foi o primeiro desentendimento entre Marquinhos e Bernal, que o apoiou no segundo turno da eleição, mas recentemente,o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Waldir Neves, aconselhou Marquinhos a fazer uma auditoria em todos os contratos da Prefeitura, sob pena de ser responsabilizado em eventual irregualaridade. Marquinhos disse que seguirá o conselho.