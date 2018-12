Bebedeira entre amigos termina em homem morto a facadas

Reprodução/Facebook Eder foi morto a golpes de faca

Bebedeira entre dois casais de amigos, em uma casa, terminou em assassinato neste domingo (9). Eder Montania, 36 anos, foi morto a golpes de faca por Alex Bogado Segovia, 28 anos. O imóvel onde o crime ocorreu fica na rua Votorantin, no Jardim Aeroporto, em Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, estavam juntos os dois homens as esposas deles. Segundo relatos da companheira da vítima, em determinado momento, enquanto os amigos bebiam cerveja, houve um desentendimento por motivo fútil, entre Eder e Alex.

Os dois lutaram e Alex entrou na casa. Eder foi atrás dele e as esposas tentaram separar a briga, mas não conseguiram. Alex que já estava com uma faca em mãos, atacou Eder com quatro golpes.

A vítima foi atingida no lado esquerdo do abdômen e morreu no local. A faca usada do crime ficou jogada no chão ao lado do corpo e foi apreendida. Alex fugiu dirigindo automóvel modelo Gol.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio qualificado por motivo fútil.