Bebê morre enquanto dormia em cama dos pais

Uma criança de apenas três meses morreu enquanto dormia na cama dos pais. O caso aconteceu na manhã quarta-feira (7), em Naviraí.



De acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí, a mãe, de 20 anos, acordou e não viu o filho se mexer e com marcas de sangue no rosto.



O pai, de 18 anos, chamou o Corpo de Bombeiros mas o bebê chegou sem vida ao hospital. Não foi constatado sinais de espancamento e violência. O caso está sendo investigado.