Bandidos roubam veículo em frente à residência do Jardim Tijuca

Deurico/Capital News Vítima procurou delegacia do bairro Piratininga para registrar o caso

Homem de 59 anos registrou boletim de ocorrência na noite de terça-feira (2) após ser assaltado e ter seu veículo roubado em frente a sua residência. Caso aconteceu por volta das 21h10, na rua Visconde de Suassuna, no Jardim Tijuca.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava em frente de casa com seu carro modelo Gol, de cor cinza, quando duas pessoas em uma motocicleta o abordaram e anunciaram o assalto. Inicialmente, os bandidos exigiram que o homem entrasse no veículo, mas como o mesmo estava com diversos pertences, os criminosos acabaram fugindo e deixando a vítima no local.



Não há câmeras de segurança na região que podem ser usadas na identificação dos suspeitos, mas os criminosos foram descritos pela vítima como sendo, aparentemente, jovens com idade em torno de 20 anos, magros, morenos e sem barba.



Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga e está sendo investigado.