Tamanho do texto

Divulgação/PM Bandidos roubam relojoaria em Caarapó e são presos em Dourados

A Polícia Civil com o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados e agentes civis e militares de Caarapó realizaram neste domingo (9) em Dourados a prisão de dois homens acusados de terem assaltado uma relojoaria na sexta-feira em Caarapó.

De acordo com a polícia, a dupla, de 19 e 31 anos, invadiu o estabelecimento de forma armada e subtraíram joias e relógios, rendendo as pessoas presentes no local. Segundo o Caarapó News, dupla levou cerca de R$ R$ 1 mil em dinheiro além algumas peças de joias e semijoias, os mesmos colocaram os objetos dentro de uma sacola e saíram tomando rumo ignorado.

As equipes policiais iniciaram as diligências e o levantamento de informações de forma ininterrupta, localizando o veículo utilizado no crime abandonado em uma mata ciliar próxima ao bairro Capitão Vigário.

Neste domingo, os bandidos foram localizados no bairro Jardim Piratininga, em Dourados, e foram presos. Eles confessaram a prática do ilícito, levando os policiais militares e civis ao local onde haviam escondido os produtos do assalta e a arma utilizada, sendo posteriormente conduzidos para à Delegacia de Polícia Civil de Caarapó para a lavratura da prisão em flagrante.