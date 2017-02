Bandidos rendem funcionários e furtam lanchonete

Funcionários de uma lanchonete de Campo Grande foram feitos reféns por três homens armados na madrugada desta terça-feira (14). Os bandidos se passaram por clientes do estabelecimento para conseguirem render a equipe e roubar diversos pertences do local.



Segundo boletim de ocorrência, dois dos assaltantes chegaram juntos a lanchonete localizada na rua dos Cafezais, no bairro Centro-Oeste, e começaram a ingerir bebidas alcoólicas. Vinte minutos depois, um terceiro homem se juntou a dupla. Assim que os demais clientes do local foram embora, o trio anunciou o assalto.



Pelo menos dois dos três bandidos estavam armados, tendo o primeiro sacado um revolver, possivelmente calibre .38, no momento para render o proprietário e três funcionários. Os assaltantes levaram todo o dinheiro do caixa, aparelhos celulares dos trabalhadores, uma TV e o carro do dono da lanchonete.



Dois dos assaltantes, inclusive, obrigaram o proprietário a entrar no veículo e acompanha-los até sua casa, de onde ainda levaram mais dinheiro, um home theater, uma pasta de documentos e outro televisor.



De volta a lanchonete, todas as vítimas foram trancadas no banheiro do estabelecimento, onde ficaram por cerca de 40 minutos, até conseguirem ajuda de populares. Câmaras instaladas na região, principalmente a de um açougue ao lado da lanchonete, serão usadas pela Polícia Civil para tentar identificar os bandidos.

Caso foi registrado como roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratininga.