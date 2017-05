Bandidos rendem família durante a madrugada e ferem vítima com tiro

Cinco pessoas de uma mesma família foram surpreendidas por bandidos na madrugada desta terça-feira (2). Todos dormiam em uma residência da rua Tomé de Souza, no Centro da cidade de Jardim, sudoeste de Mato Grosso do Sul, quando três criminosos invadiram o local e anunciaram o assalto.



De acordo com boletim de ocorrência, um casal de idosos dormia em um colchão no chão da sala da casa, quando a senhora de 76 anos foi acordada por um dos assaltantes que estava armado. O bandido exigiu que a vítima ficasse quieta, mas a mesma deu um chute no suspeito e começou a gritar.



Assustado, o filho da idosa acordou e, ao sair para ver o que estava acontecendo, presenciou dois dos criminosos no corredor do imóvel. Um deles exigiu dinheiro da vítima, que acabou dando um soco no autor, que reagiu e acabou atirando contra o dono da residência. O tiro acertou uma das pernas da vítima.



Depois do disparo, os criminosos fugiram do local pulando o muro do imóvel. Policiais militares foram acionados e não encontraram sinais de arrombamento no local. Um molho de chaves foi encontrado na fechadura da porta da cozinha, pendurada para o lado de fora da casa. Como a chave havia sumido há cerca de três meses, segundo os moradores, a suspeita é de que os bandidos tenham entrado no local usando-a.



Moradores sentiram falta apenas de uma bolsa com documentos pessoais e dinheiro de uma das vítimas. Uma capsula calibre 9 mm foi encontrada no chão da sala. Vítima do disparo de arma de fogo foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para hospital da cidade.



Nenhum dos suspeitos foi localizado pela polícia. Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil do município.